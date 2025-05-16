Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене пленными

В Стамбуле завершились первые с весны 2022 года переговоры российской и украинской делегаций. По итогам около двух часов переговоров стороны не договорились о прекращении огня, как ожидалось, но заявили, что проведут крупнейший обмен пленными, сообщает Русская служба ВВС .

Перед началом переговоров глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев готов к полному и безусловному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне: «Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру».

Однако российская делегация на переговорах выдвинула неприемлемые требования – чтобы Украина вывела со своей территории, частично захваченной Россией, войска для прекращения огня.

В итоге удалось договориться только об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Об этом журналистам сообщил сначала глава украинской делегации Рустем Умеров, а затем и глава российской делегации Владимир Мединский.

Мединский также заявил, что каждая из сторон представит свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры возобновятся. Кроме того, Украина запросила прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, и представители России «приняли этот запрос к сведению».

С утра пятницы обсуждалось, что переговоры пройдут также с участием представителей Турции как принимающей стороны. Однако позднее сообщалось, что представитель Анкары покинет переговоры после приветствия делегаций.

Кроме того, Россия выступила против присутствия на переговорах представителей США. Причем, как отмечает источник Би-би-си, это требование было «в последнюю минуту». В украинской делегации расценили это как «попытку сорвать, подорвать мирный процесс».

Напомним, что изначально переговоры планировались в четверг, 15 мая. Однако украинская делегация прилетела в Стамбул из Анкары только вечером 15 мая, поэтому переговоры были перенесены на пятницу.

В субботу, 10 мая, Владимир Зеленский принимал в Киеве лидеров четырех европейских государств. По итогам саммита они приняли совместное заявление, в котором потребовали от России безоговорочного прекращения огня как минимум на 30 дней, пригрозив новыми санкциями.

Спустя несколько часов, в ночь на 11 мая, Владимир Путин заявил о возобновлении в одностороннем порядке с 15 мая переговоров в Стамбуле, прерванных весной 2022 года.

В ответ на это Зеленский заявил, что приедет в Турцию, но вести переговоры будет только с Путиным. Однако незадолго до полуночи 14 мая Кремль объявил состав российской делегации, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Путин на переговоры не поехал, как в итоге и Зеленский, назвав состав российской делегации «бутафорским».

Госсекретарь США Марко Рубио назвал состав российской делегации «низкого уровня», поэтому он во встрече с представителями России принимать участие не будет.

«Завтра я встречусь с министром иностранных дел Турции Фиданом и украинской делегацией, высокопоставленной делегацией из Украины, которая будет в городе. <...> Кто-то из нашей команды будет участвовать в переговорах с Россией. Они направили сюда группу более низкого уровня», - заявил Рубио.