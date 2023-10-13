В «Правительстве для граждан» опровергли информацию полиции о задержании сотрудников спеЦОНа Кокшетау

В филиале «Правительства для граждан» по Акмолинской области опровергают информацию полиции, что сотрудники спецЦОНа Кокшетау задержаны по подозрению в продаже водительских удостоверений.

«Филиал НАО "Государственная корпорация “Правительство для граждан” по Акмолинской области сообщает, что, по имеющейся информации, сотрудниками полиции были задержаны гражданские лица, не являющиеся сотрудниками спецЦОНа города Кокшетау», - говорится в сообщении.

В «Правительстве для граждан» отмечают, что руководством спецЦОНа совместно со службой безопасности госкорпорации на ежедневной основе проводится работа по недопущению прохождения практического экзамена третьими лицами. И в ходе этой работы и были выявлены и предотвращены такие попытки.

Накануне информационный медиа-портал МВД Polisia.kz опубликовал в Telegram-канале сообщение, что «сотрудниками управления собственной безопасности ДП области проведены оперативные мероприятия по пресечению преступных действий сотрудников спецЦона Кокшетау. Так был выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения за денежное вознаграждение в 100 тысяч тенге, без фактического прохождения экзамена». При этом также сообщалось о задержании при передаче денег посредником гражданина, причастность которого к продаже водительских прав проверяется.