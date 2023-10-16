Отлавливать и резать их невозможно из-за погодных условий, заявил министр
В Минэкологии решили отстреливать сайгаков
ФОТО МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что из-за погодных условий в Казахстане оказалось невозможно «изымать» сайгаков через отлов при помощи сетевого кораля. Поэтому временно будет использоваться отстрел, сообщил он в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«В соответствии с биологическим обоснованием, рекомендовано два вида регулирования численности. Первый – коралевый метод: устанавливаются сети, это мероприятие обычно проводится днем. Второй – отстрел в ночное время. Мы пошли по первому пути, но из-за погодных условий и отсутствия эффективного использования транспорта, мы запланировали второй метод», - сообщил Нысанбаев.

Он подчеркнул, что регулирование численности необходимо, так как на сегодняшний день количество сайгаков превысило исторические показатели. В результате рост популяции наносит урон сельскому хозяйству. Министр добавил, что в целом на данный момент отловлено более 90 голов и отстрелено 14.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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