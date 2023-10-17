Единые подходы по всех центрах поддержки семьи внедрят с 2024 года – Балаева

В министерстве культуры и информации разрабатывают проект единой концепции для центров поддержки семьи, так как сегодня они работают разрозненно. Как заявила во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Аида Балаева, со следующего года единые подходы в работе будут внедряться во всех центрах.

По информации Балаевой, сегодня в Казахстане функционируют 68 центров поддержки семьи, из которых 19 предоставляют временное проживание. Такие центры оказывают помощь нуждающимся гражданам по принципу «одного окна», а наряду с психологической, социальной и правовой помощью в них также оказывают поддержку по укреплению института семьи.

«Только с начала текущего года центрами оказано более 100 тыс. консультаций. Однако, стоит признать, в настоящий момент деятельность центров неоднородна. В этой связи министерством разрабатывается проект единой концепции для центров поддержки семьи. Задача проекта состоит в стандартизации деятельности центров. Другим важным его направлением является выстраивание межведомственного взаимодействия в работе по выводу семьи из неблагополучной социальной среды», - сообщила министр.

Она заверила, что со следующего года единые подходы в работе будут внедряться во всех центрах поддержки семьи.