30 коммерческих документов на $16,54 млрд подписано между Казахстаном и Китаем

В частности, в присутствии главы государства были подписаны: соглашение между АО «НК «КазМунайГаз» и SINOPEC о совместной разработке пред-ТЭО по проекту ТФК/ПЭТФ; соглашение между АО «НК «КазМунайГаз» и CITIC Group о взаимопонимании по продвижению проекта увеличения мощности завода ТОО «СП «CASPI BITUM» по переработке до 1,5 млн тонн нефти в год; соглашение о сотрудничестве между АО «Казпочта» и YTO Express Group; рамочное соглашение АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и CRRC Corporation Limited о сотрудничестве и приобретении продуктов CRRC Corporation Limited (торговое соглашение); двустороннее заявление министерства энергетики Республики Казахстан и China National Petroleum Corporation о продлении срока действия контракта на недропользование; договор купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО «Силлено» между АО «НК «КазМунайГаз», SINOPEC и ООО «СИБУР».

Также были подписаны еще 24 документа, в том числе соглашение о сотрудничестве между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом нефти (China University of Petroleum) по созданию Ассоциации «Один пояс, один путь» совместного развития индустрии, подготовки научных кадров, совместных научных исследований в энергетическом секторе; соглашение о сотрудничестве между АО «КазМунайГаз» и China National Offshore Oil Corporation;соглашение о сотрудничестве между АО «НК «QazaqGaz» и Geo-Jade Petroleum Corporation; рамочное соглашение между министерством энергетики Республики Казахстан, АО Qazaqstan Investment Corporation и China Huadian Overseas Investment об инвестиционном сотрудничестве; рамочное соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и ООО «ГК Порт Ляньюньган»; дистрибьютерское соглашение между Astana Motors и BYD Auto Industry Co.Ltd. о поставке автомобилей на новых источниках энергии; дополнительное соглашение об академическом обмене между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом иностранных языков; кредитное соглашение между АО «Самрук-Казына», GPC Investment LLP, Bank of China Limited (Tokyo Branch), JSC AB «Bank of China Kazakhstan», China Construction Bank (Asia) corporation limited о предоставлении кредитной линии GPC Investment; договор купли-продажи природного газа между АО «НК «QazaqGaz» и Petrochina International Co.Ltd.