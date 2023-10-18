Сотни человек погибли в секторе Газа в результате попадания ракеты в больницу

В результате авиаудара по больнице Аль-Ахли, находящейся под патронажем Епископальной церкви Иерусалима и Ближнего Востока в центральной части сектора Газа, погибли от 200 до 500 человек, сообщает Русская служба ВВС .

Сотни вынужденных переселенцев укрывались на территории больницы. Представители гражданской обороны Газы заявляют, что взрыв стал результатом израильского авиаудара и что сотни людей остаются под завалами. По данным органов здравоохранения Газы количество жерт оценивается по меньшей мере в 200 человек, а по другим данным палестинских источников, погибли около 500 человек.

Армия обороны Израиля отрицает свою причастность к удару по больнице и заявила, что ответственность несет «Исламский джихад»: якобы они выпустили неисправную ракету, которая упала на здание больницы.

«Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показывает, что террористы совершили ракетный залп в секторе Газа, ракеты пролетали в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара по больнице. Разведданные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что “Исламский джихад” несет ответственность за неудачный ракетный запуск, поразившей больницу в секторе Газа», - говорится в заявлении израильских военных.

Официальный представитель израильской армии заявил Би-би-си, что больница «не является целью ЦАХАЛ».

Однако «Палестинский исламский джихад» отвергает свою причастность к этому.

Между тем при авиаударе по школе в лагере беженцев Аль-Магази погибли шесть человек, десятки людей получили ранения. Ближневосточноге агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) утверждает, что удар был нанесен в ходе израильской бомбардировки и что «В Газе больше нет безопасных мест». В этой школе укрывались минимум 4 тыс. человек, сейчас им идти некуда.