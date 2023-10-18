Сотни человек погибли в секторе Газа в результате попадания ракеты в больницу

В результате авиаудара по больнице Аль-Ахли, находящейся под
патронажем Епископальной церкви Иерусалима и Ближнего Востока в центральной
части сектора Газа, погибли от 200 до 500 человек, сообщает Русская служба ВВС.
Сотни вынужденных переселенцев укрывались на территории больницы. Представители гражданской обороны Газы заявляют, что взрыв стал результатом израильского авиаудара и что сотни людей остаются под завалами. По данным органов здравоохранения Газы количество жерт оценивается по меньшей мере в 200 человек, а по другим данным палестинских источников, погибли около 500 человек.
Армия обороны Израиля отрицает свою причастность к удару по больнице и заявила, что ответственность несет «Исламский джихад»: якобы они выпустили неисправную ракету, которая упала на здание больницы.
«Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показывает, что террористы совершили ракетный залп в секторе Газа, ракеты пролетали в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара по больнице. Разведданные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что “Исламский джихад” несет ответственность за неудачный ракетный запуск, поразившей больницу в секторе Газа», - говорится в заявлении израильских военных.
Официальный представитель израильской армии заявил Би-би-си, что больница «не является целью ЦАХАЛ».
Однако «Палестинский исламский джихад» отвергает свою причастность к этому.
Между тем при авиаударе по школе в лагере беженцев Аль-Магази погибли шесть человек, десятки людей получили ранения. Ближневосточноге агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) утверждает, что удар был нанесен в ходе израильской бомбардировки и что «В Газе больше нет безопасных мест». В этой школе укрывались минимум 4 тыс. человек, сейчас им идти некуда.