Микрофинансовые организации Казахстана освободят от налогообложения доходов на три года, также от налогов будут освобождены целевые накопления, которые перечисляют детям из Национального фонда. Такие нормы заложены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» и сопутствующих поправках, которые в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении рассмотрел мажилис.

«Одним из актуальных вопросов, который волнует всех нас, является снижение закредитованности населения, для этого необходимо освободить от налогообложения формируемые доходы, когда задолженность физических лиц прощается микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами. Законопроектом предусматривается временное, то есть на три года, освобождение от налогообложения доходов микрофинансовых организаций в связи со списанием проблемных микрокредитов физических лиц», - сказал депутат мажилиса Мади Такиев.

Также основными поправками предлагается освободить от налогов целевые накопления, перечисляемые детям из доходов Национального фонда. Еще один блок поправок дает отсрочку гражданам и юридическим лицам от уплаты государственной пошлины при обращении в суд.

«Планируется отменить права банков второго уровня, которые позволят снизить налогооблагаемый доход по нотам Нацбанка. Такой шаг сделан с уверенностью в том, что они будут направлены на кредитование реального сектора экономики, в том числе бизнеса, за счет свободных средств. В соответствии с поручением главы государства в целях повышения эффективности всех специальных экономических зон их участникам предлагается внедрить дифференцированный подход к предоставлению налоговых льгот», - добавил депутат.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, налоговые льготы участникам и управляющим компаниям специальных экономических и индустриальных зон определены по категориям, в частности, для категории А – в течение 7 лет, для категории B – в течение 15 лет и для категории С – в течение 25 лет.

Еще одна поправка определяет ставку платы за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 киловатт-час при использовании электрической энергии из собственных генерирующих установок.

Также предлагается повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию с 79 тенге до 90 тенге за литр.