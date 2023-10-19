В МЧС не могут сказать, когда будет ликвидирован пожар на шахте «Казахстанская»

Министр по ЧС Сырым Шарипханов не может сказать, когда будет ликвидирован пожар на шахте «Казахстанская». Как заявил он в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, тушение подобных пожаров занимает до одного года.

«Тушение пожара в шахтах – это особый процесс. Тушение таких пожаров (как на шахте «Казахстанская – В.) осуществляется замыканием и ограничением доступа кислорода. В связи с этим устанавливаются перемычки, которые изготавливаются из специального гипсового раствора», - объяснил Шарипханов.

По его словам, толщина таких перемычек может быть от одного до трех метров, чтобы они могли защищать от взрывов. И на данный момент установлено 25 перемычек, однако на одной обнаружена высокая температура и уровень загазованности, поэтому спасатели сейчас находятся в режиме ожидания.

«Тушение пожаров таким способом занимает длительное время. Оно может быть от одного месяца до года. Поэтому сейчас необходимо ожидать», - отметил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, что тушение может занять еще год, Шарипханов ответил утвердительно.

Напомним, 17 августа в 10:05 в шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло возгорание конвейерной ленты. На тот момент в шахте находились 227 человек, на поверхность были выведены 222 работника. Пять человек погибли. 18 сентября правительственная комиссия озвучила результаты расследования, согласно которым пожар на 100% произошел по вине работодателя.