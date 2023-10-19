Маршрут будет из поселка Каргалы в город
Новый пригородный маршрут запустят в Алматы с 20 октября
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

С 20 октября в Алматы запустят новый пригородный маршрут №236, сообщает пресс-служба акимата города. Он будет из поселка Каргалы, на линию выйдет 12 автобусов.

«С 20 октября планируется выход на линию 12 подвижных единиц пригородного маршрута №236 с плановым интервалом движения 17 минут, который будет двигаться по схеме: "Разворотная площадка Толе би - Яссауи - пос. Каргалы"», – говорится в сообщении.

Обслуживание маршрута передано перевозчику ТОО «NEO CITY TRANS», который также обслуживает маршруты №49 и №53.

В акимате напомнили, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году планируется организовать новые пригородные маршруты, которые охватят 25 населенных пунктов. До конца 2024 года акимат обещает запустить 20 новых пригородных маршрутов с охватом 50 населенных пунктов.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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