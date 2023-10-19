Работы по ликвидации порыва теплотрассы в Бостандыкском районе Алматы завершены – акимат

Акимат Алматы утром в четверг сообщил, что подачу тепла и горячей воды в Бостандыкском районе возобновили, однако впоследствии удалил эту информацию из своего Telegram-канала и опубликовал новое сообщение, что все работы по ликвидации порыва теплотрассы завершили только в 15:00.

«Порыв по улице Ходжанова был локализован вчера, 18 октября. В ночь с 18 на 19 октября жителям, которые попали под отключение, возобновили подачу теплоснабжения для поддержания температурного режима в жилых домах. Работы были возобновлены на следующий день с 9:30 часов и к 15:00 часам полностью завершены. Теплотрасса введена в строй и работает в заданном режиме», - говорится в новом сообщении акимата.

В пресс-службе отметили, что подача отопления и горячей воды в жилые и иные здания, расположенные в контуре улиц Гагарина — Ходжанова — Короленко — Розыбакиева, возобновлена.

Накануне часть зданий в Бостандыкском районе Алматы отключили от горячей воды и отопления из-за нештатной ситуации на одном из участков магистральной теплосети. Сегмент трубопровода диаметром 800 мм был введен в эксплуатацию в 1976 году. Акимат обещал, что подачу тепла и горячей воды восстановят к полуночи. Однако акимат в своем канале в Telegram отредактировал сообщение, убрав эту формулировку.