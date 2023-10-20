Более 13,7 тыс. случаев интернет-мошенничества зарегистрировано в Казахстане в 2023 году

За последние пять лет регистрация случаев интернет-мошенничеств в банковской сфере увеличилась в пять раз. Тем не менее преступников сложно поймать, так как в большинстве случаев они действуют из-за рубежа, признал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. Только в этом году, по его словам, зарегистрировано 13 746 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тыс. граждан. Ущерб составил 11,3 млрд тенге.

«Сегодня интернет-мошенничества в банковской сфере распространены во всем мире. За последние 5 лет в Казахстане их регистрация также значительно увеличилась – в пять 5 раз», - сказал Лепеха в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе.

По его данным, если в 2018 году было зарегистрировано 4 287 таких фактов, то в 2022 году – уже 20 444. В этом году зарегистрировано 13 746 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тыс. граждан, из которых 70% - жители городов, 30% - сельской местности. Общий нанесенный ущерб составляет 11 млрд. 355 млн тенге.

«Принятыми мерами задержано и привлечено к уголовной ответственности 521 лицо, причастное к совершению 2,5 тыс. различных интернет-мошенничеств. Потерпевшим возмещен ущерб в размере 523 млн тенге», - привел статистику замминистра.

В то же время, подчеркнул он, все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на граждан онлайн-кредитов и займов, а также с хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа. Таким образом совершено порядка 9 тыс. преступлений с ущербом около 7 млрд тенге, из которых 5,8 млрд оформлены в виде кредитов и займов.

Лепеха также напомнил, что ранее в Казахстане министерство цифрового развития совместно с операторами связи разработали и запустили механизм блокирования звонков с подменных номеров, используемых мошенниками. В результате за последние 11 месяцев пресечено свыше 37 млн попыток мошенников дозвониться до граждан.

«Эта мера позволила не только оградить миллионы наших граждан от их звонков, но и повлияла на статистические данные: на 20% сократилось количество мошенничеств, совершаемых двумя наиболее распространенными способами - когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, либо же предлагают оформить выгодный онлайн-займ, и на 12 % снизился уровень тяжкой и особо тяжкой категории этих преступлений», - отметил замминистра.

Кроме того, по его словам, в этом году правоохранительными органами заблокировано порядка 3 тыс. сайтов и ссылок с признаками мошенничеств и финансовых пирамид.