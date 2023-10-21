Задержан бывший министр юстиции – антикор

Ведомство не называет его имя
Агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра юстиции, не назвав его имени. Источник агентства КазТАГ предполагает, что речь идет о Марате Бекетаеве.
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