Ведомство не называет его имя
  • 892
Задержан бывший министр юстиции – антикор
Фото Жанары Каримовой

Агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра юстиции, не назвав его имени. Источник агентства КазТАГ предполагает, что речь идет о Марате Бекетаеве.

«Антикоррупционной службой в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов, задержан экс-министр юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству», - сообщили в Антикоре.

Марат Бекетаев был министром юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы. Он был отправлен в отставку после Январских событий, после этого сообщалось, что он назначен советником премьер-министра.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы отключены от горячей воды и отопления
Новости
Продажи новых автомобилей в Казахстане за девять месяцев выросли на 58,4%
Новости
Часть информации о процессе возврата активов будет официально скрыта от общественности
Новости
Россия значительно нарастила импорт из соседних стран, а они – из Евросоюза
Новости
В предгорьях Алматы лавиноопасно
Новости
Ноябрь в Казахстане будет теплым