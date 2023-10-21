Задержан бывший министр юстиции – антикор

Агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра юстиции, не назвав его имени. Источник агентства КазТАГ предполагает , что речь идет о Марате Бекетаеве.

«Антикоррупционной службой в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов, задержан экс-министр юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству», - сообщили в Антикоре.

Марат Бекетаев был министром юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы. Он был отправлен в отставку после Январских событий, после этого сообщалось, что он назначен советником премьер-министра.