На реконструкцию аэропорта Балхаша выделено 945 млн тенге из спецфонда возвращенных активов

Правительство выделило 945 млн тенге из спецфонда возвращенных активов на реконструкцию аэропорта Балхаша, сообщил комитет гражданской авиации в субботу.

Реконструкция «позволит повысить качество обслуживания пассажиров и довести основные параметры воздушной гавани в соответствие с требованиями международных стандартов», отмечается в сообщении. Пропускная способность аэропорта после реконструкции должна вырасти на 30%.

К этому моменту уже отремонтирована кровля основного здания аэропорта и пристроек, монтаж окон, канализации и основной сети водопровода. Также смонтированы канализационно-насосная станция, блочная комплектно-трансформаторная подстанция, система вентиляции и отопительная система.

«В настоящий момент ведутся работы по закупу первоочередной аэродромной специальной техники для обслуживания аэропорта. Уже приобретены самоходный трап, аэродромный пожарный автомобиль и топливозаправщик», - отмечается в сообщении комитета.

Сроки завершения реконструкции в комитете не привели.