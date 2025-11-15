На реконструкцию аэропорта Балхаша выделено 945 млн тенге из спецфонда возвращенных активов

В правительстве рассчитывают нарастить пропускную способность на 30%
Правительство выделило 945 млн тенге из спецфонда возвращенных активов на реконструкцию аэропорта Балхаша, сообщил комитет гражданской авиации в субботу.
