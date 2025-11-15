В правительстве рассчитывают нарастить пропускную способность на 30%
  • 152
На реконструкцию аэропорта Балхаша выделено 945 млн тенге из спецфонда возвращенных активов
Фото комитета гражданской авиации Казахстана

Правительство выделило 945 млн тенге из спецфонда возвращенных активов на реконструкцию аэропорта Балхаша, сообщил комитет гражданской авиации в субботу.

Реконструкция «позволит повысить качество обслуживания пассажиров и довести основные параметры воздушной гавани в соответствие с требованиями международных стандартов», отмечается в сообщении. Пропускная способность аэропорта после реконструкции должна вырасти на 30%.

К этому моменту уже отремонтирована кровля основного здания аэропорта и пристроек, монтаж окон, канализации и основной сети водопровода. Также смонтированы канализационно-насосная станция, блочная комплектно-трансформаторная подстанция, система вентиляции и отопительная система.

«В настоящий момент ведутся работы по закупу первоочередной аэродромной специальной техники для обслуживания аэропорта. Уже приобретены самоходный трап, аэродромный пожарный автомобиль и топливозаправщик», - отмечается в сообщении комитета.

Сроки завершения реконструкции в комитете не привели.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Петиция против запрета на вычеты и повышения НДС не прошла модерацию
Новости
В Алматы восстанавливают электроснабжение нескольких микрорайонов после аварии на ТЭЦ-2
Новости
Сграффито Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского закрыли гипсовым покрытием в одной из кофеен Алматы
Новости
Мажилис принял поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ» в Казахстане
Новости
Поезд «Тальго» будет ежедневно ездить между Алматы и Ташкентом
Новости
В центре Алматы горит офисное здание