Агентство по финмониторингу проводит расследование по незаконной приватизации фонда
Инвестиционный фонд Казахстана вернули в собственность государства
фото с сайта kapital.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

100% акций АО «Инвестиционный фонд Казахстана» возвращены в собственность холдинга «Байтерек», сообщили в понедельник в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу. При этом расследование по факту незаконной приватизации фонда продолжается.

«Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО “Инвестиционный Фонд Казахстана”. В ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО “НУХ” Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Отмечается, что на момент начала досудебного расследования у фонда имелся долг перед банком развития Казахстана в размере 18,7 млрд тенге, но за счет принятых мер «задолженность снижена в три раза, до 6,3 млрд тенге», в том числе за счет взыскания долгов.

Помимо этого, восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями.

«Это заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфия», - перечислили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.

Кроме того, на баланс ИФК возвращено здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью свыше 1,6 млрд тенге, а также отменен договор о передаче АО «Dosjan Temir Joly» в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 млн тенге в год. При этом, заявили в агентстве, чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 млрд тенге, которые «не были учтены при первоначальной оценке».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Согласованы названия новых районов в восточных регионах Казахстана
Новости
Задержан бывший министр юстиции – антикор
Новости
Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы отключены от горячей воды и отопления
Новости
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,9
Новости
Боранбаев выходит на свободу
Новости
В Минэкологии решили отстреливать сайгаков