Инвестиционный фонд Казахстана вернули в собственность государства

100% акций АО «Инвестиционный фонд Казахстана» возвращены в собственность холдинга «Байтерек», сообщили в понедельник в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу. При этом расследование по факту незаконной приватизации фонда продолжается.

«Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО “Инвестиционный Фонд Казахстана”. В ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО “НУХ” Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Отмечается, что на момент начала досудебного расследования у фонда имелся долг перед банком развития Казахстана в размере 18,7 млрд тенге, но за счет принятых мер «задолженность снижена в три раза, до 6,3 млрд тенге», в том числе за счет взыскания долгов.

Помимо этого, восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями.

«Это заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфия», - перечислили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.

Кроме того, на баланс ИФК возвращено здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью свыше 1,6 млрд тенге, а также отменен договор о передаче АО «Dosjan Temir Joly» в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 млн тенге в год. При этом, заявили в агентстве, чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 млрд тенге, которые «не были учтены при первоначальной оценке».