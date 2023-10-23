Назначен вице-министр промышленности и строительства

Пост занял Ильяс Оспанов
Постановлением правительства Ильяс Оспанов назначен вице-министром промышленности и строительства, сообщила пресс-служба премьер-министра.
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