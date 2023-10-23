Пост занял Ильяс Оспанов
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Назначен вице-министр промышленности и строительства
Фото пресс-службы премьер-министра Казахстана

Постановлением правительства Ильяс Оспанов назначен вице-министром промышленности и строительства, сообщила пресс-служба премьер-министра.

37-летний Оспанов до этого с января 2023 года был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития, которое в сентябре было разделено на два – министерство транспорта и министерство промышленности и строительства.

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