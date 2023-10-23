Экс-главу Tengri Bank приговорили к 10 годам лишения свободы

Ержан Шайкенов признан виновными в злоупотреблении полномочиями и присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным запретом занимать руководящие должности в финансовых организациях.

По версии суда, Шайкенов, которым был председателем Tengri Bank с 2015 по 2020 годы, создал преступную группу из 13 человек, с их помощью он обеспечивал положительное рассмотрение заявок на выдачу незаконных займов, невзирая на несоответствия стандартных условий кредита и данных по доходам заемщиков, отсутствия твердого ликвидного залогового обеспечения, наличия высоких рисков неплатежеспособности заемщиков, а также предоставления им необоснованного льготного периода для погашения основного долга и вознаграждения. В результате чего причинил ущерб на 23,5 млрд тенге.

Всего по делу проходило 14 обвиняемых, им всем было предъявлено обвинение по факту хищения денег путем присвоения и растраты вверенного чужого имущества, незаконного использования денег банка и злоупотребления своими полномочиями. В отношении одного обвиняемого дело было прекращено в связи со смертью, шестерых признали виновными в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере и приговорили к восьми годам лишения свободы каждого. Еще трое признаны виновными в незаконном использовании денег банка, суд вынес им сроки наказания от года до 1,5 лет ограничения свободы. Двое по этой же статье освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правления АО «TengriBank» Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора Алматинского филиала банка Асет Жадыков подозреваются в хищении свыше 5,4 млрд тенге.

В феврале 2021 года стало известно, что в рамках досудебного расследования в розыск объявлены бывший директор административно-хозяйственного департамента АО «Tengri Bank» Алмас Бакытов и руководитель одной из подконтрольных ему компаний Тогжан Рахметова (Байжанова). 16 февраля 2021 года был задержан бывший председатель совета директоров Tengri Bank Ержан Шайкенов.

Tengri Bank был лишен лицензии 18 сентября 2020 года. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что банк систематически нарушал пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты, не выполнил требования по дополнительной капитализации. По данным АФН, ухудшение финансового состояния банка связано с низким качеством ссудного портфеля.

Tengri Bank – небольшой по размеру активов коммерческий банк. Его акционерами были индийский Punjab Bank и казахстанский предприниматель Тимур Куанышев - этим летом он вышел из состава владельцев банка. В последние несколько лет банк объявлял о планах объединения с другими небольшими фининститутами - Capital Bank и AsiaCredit Bank, но они не были реализованы.