Бывшие зампред Tengri Bank и замдиректора филиала банка в Алматы подозреваются в хищении более 5,4 млрд тенге

По данным ведомства, межведомственной следственно-оперативной группой под руководством службы экономических расследований комитета проводится досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) в отношении бывшего топ-менеджмента АО «Tengri Bank» по факту хищениях денежных средств банка на сумму свыше 5,4 млрд тенге.

«9 ноября текущего года следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев в отношении: бывшего заместителя председателя правления банка Ильясова Бахтияра Абдинуровича; бывшего заместителя директора Алматинского филиала Банка Жадыкова Асета Урисбаевича; руководителя одной из подконтрольных им компании Жилкибаевой Назгуль Маманшаловны (по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов США)», - сообщили в комитете.

Досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.

О задержании бывшего заместителя председателя правления АО «Tengri Bank» Бахтияра Ильясова и экс-заместителя директора филиала банка в Алматы Асета Жадыкова по подозрению в хищении средств банка стало известно 10 ноября.

Tengri Bank был лишен лицензии 18 сентября. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что банк систематически нарушал пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты, не выполнил требования по дополнительной капитализации. По данным АФН, ухудшение финансового состояния банка связано с низким качеством ссудного портфеля.

Tengri Bank – небольшой по размеру активов коммерческий банк. Его акционерами были индийский Punjab Bank и казахстанский предприниматель Тимур Куанышев - этим летом он вышел из состава владельцев банка. В последние несколько лет банк объявлял о планах объединения с другими небольшими фининститутами - Capital Bank и AsiaCredit Bank, но они не были реализованы.