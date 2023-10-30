Новый пригородный маршрут запущен в Алматы

«В Алматы запущен новый пригородный маршрут №247, который будет двигаться по схеме: “Разворотная площадка Толе би – Яссауи – пос. Мынбаев”.На линию выйдут 4 автобуса малой вместимости марки ISUZU LE-60. Обслуживание передано перевозчику ТОО “Алматы трансавто”», - говорится в сообщении.

Напомним, что управление городской мобильности в этом году планирует запустить 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов. Ранее уже были запущены четыре маршрута: №223 от «Саяхата» до сел Нура и Туганбай, №233 из села Караой до «Саяхата», №240 из села Батыр ло ТД «Адем-1» по ул. Северное кольцо, №236 из поселка Каргалы до Толе би – Яссауи.

А до конца 2024 года будет запущено 20 новых пригородных маршрутов с охватом 50 населенных пунктов.