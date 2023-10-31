На данный момент найдены тела 45 человек
Для опознания тел шестерых погибших в шахте «Костенко» требуется анализ ДНК – МЧС
ФОТО С САЙТА АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тамара Вааль, Астана, Власть

В ходе поисково-спасательных работ на шахте «Костенко» в Карагандинской области найдены тела 45 шахтеров и предположительно останки 46-го погибшего, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по ЧС Сырым Шарипханов. Он добавил, что на данный момент опознаны тела 40 человек, для опознания еще шестерых потребуется анализ ДНК.

«В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шестеро. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК анализ», - сказал Шарипханов.

Он напомнил, что поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. В результате доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен, «сложно было разгребать завалы
и находить тела погибших».

Позже Шарипханов уточнил, что процедура опознания погибших по ДНК займет три-четыре дня.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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