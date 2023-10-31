К расследованию ЧС на шахте «Костенко» привлечены эксперты из-за рубежа – МЧС

Помимо государственной комиссии, в которую вошли представители государственных органов, к расследованию трагедии на шахте «Костенко в Карагандинской области привлечены экспертные организации из Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр по ЧС Сырым Шарипханов.

«На данный момент открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. Для восстановления деятельности шахты ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на отдельных участках», - рассказал Шарипханов.

Он напомнил, что в рамках расследования причин аварии лично спускался в шахту и выявил «весьма значительные разрушения». В частности, смещение горно-шахтного оборудования в выработках, разрушение более 15 изоляционных перемычек, вывод из строя вентиляционного оборудования.

«В данный момент образованы и работают еще семь подкомиссий. Также к расследованию привлечены экспертные организаций из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья», - сообщил глава МЧС.

Вместе с тем, по факту взрыва и гибели людей проводится досудебное расследование по статье 277 части 3 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).

В целом, добавил Шарипханов, с 30 октября на пяти шахтах Карагандинской области – «Абайской», «Саранской», «Шахтинской», «Ленина» и «Кузембаева» – возобновлены процессы добычи, на шахте «Тентекская» проводятся только проходческие работы, на шахте «Казахстанская» ведутся работы по ее жизнеобеспечению и контроль аэрогазовой обстановки.