При этом в Минпромышленности отказались озвучить условия сделки по компании
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Правительство Казахстана не рассматривает новых иностранных инвесторов для «АрселорМиттал Темиртау»
Фото Бориса Копылова

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что вопрос привлечения нового иностранного инвестора для компании «АрселорМиттал Темиртау», котоая переходит в собственность правительства, не рассматривается.

«Правительство не рассматривает никаких иностранных инвесторов после перехода прав собственности в пользу Республики Казахстан», - сказал Шарлапаев.

Он также заверил, что все нынешние условия предприятия, основанные на коллективных договорах с профсоюзами, оплата труда, количество сотрудников останутся неизменными при приходе нового инвестора.

При этом Шарлапаев отказался озвучить условия сделки по «АрселорМиттал Темиртау», но назвал предварительные сроки - конец ноября. Также он сообщил, что вопрос назначения бывшего премьер-министра Серика Ахметова главой компании «не обсуждался».

Вместе с тем он заявил, что правительство не будет компенсировать будущие потери и не планирует использовать бюджетные средства.

«"АрселорМиттал Темиртау" – это работающее предприятие, в 2022 выручка этого предприятия составила более $3 млн. Это работающее предприятие, которое продолжает генерить денежные потоки для того, чтобы себя обслуживать. Поэтому говорить, что мы будем куда-то тратить бюджетные деньги на поддержание предприятия, я считаю, неправильным. Потому что в первую очередь предприятия сохраняют свою работоспособность», - пояснил он.

Шарлапаев также сообщил, что правительство вело переговоры с «АрселорМиттал» достаточно давно и подписало предварительные документы 22 октября, еще до трагедии на шахте «Костенко». Сейчас, по его словам, ведется юридическая работа, чтобы обезопасить Казахстан от дальнейших судебных разбирательств после выхода «АрселорМиталла» из состава акционеров. Также после этого придется сменить название предприятия.

«В данном случае решение еще предстоит принять. В связи с выходом Арселора из состава акционеров казахстанского предприятия, мы не сможем иметь право использовать название Арселор. Если честно пока мы не смотрели, но я думаю, самое важное – принять во внимание мнение сотрудников комбината», - сказал Шарлапаев.

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