Документацию «АрселорМиттал Темиртау» изъяли для анализа техники безопасности на шахте – Генпрокуратура

Межведомственной следственно-оперативной группой продолжается расследование событий, произошедших на шахте им. Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау». В рамках расследования, которое находится на контроле генерального прокурора, изъята документация, допрошено руководство угольного департамента.

«В целях выяснения причин и условий возникновения взрыва газо-метанной смеси осуществлен первичный осмотр места происшествия. Допрошены работники смены, руководители и ответственные сотрудники угольного департамента АМТ. Назначены ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие. Изъята и анализируется документация, связанная с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте», - сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Также сообщается, что для проверки и дачи заключения по соответствию материального обеспечения по охране труда горняков привлечены специалисты госаудита и другие эксперты.

Вместе с тем следственные действия с участием пострадавших и их родственников будут проводиться «с учетом их самочувствия и необходимости проведения похоронных процедур», отметили в надзорном органе.