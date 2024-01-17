Расследование завершается, подозреваемые находятся под арестом
9 сотрудников шахты имени Костенко признаны подозреваемыми по делу о взрыве – Генпрокуратура
иллюстративное фото Qarmet

Генеральная прокуратура Казахстана в своем отчете об итогах деятельности Службы досудебного расследования за 2023 год сообщила, что завершается расследование ЧП на шахте имени Костенко, в результате которого погибли 46 горняков.

«Признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты», - сообщили в надзорном органе.

На прошлой неделе министр по ЧС Сырым Шарипханов говорил, что причастными к нарушению законодательства, повлекшему взрыв на шахте, могут быть 19 человек, среди них бывшие генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский, директор по персоналу Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый и другие.

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