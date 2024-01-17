9 сотрудников шахты имени Костенко признаны подозреваемыми по делу о взрыве – Генпрокуратура

Расследование завершается, подозреваемые находятся под арестом
Генеральная прокуратура Казахстана в своем отчете об итогах деятельности Службы досудебного расследования за 2023 год сообщила, что завершается расследование ЧП на шахте имени Костенко, в результате которого погибли 46 горняков.
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