9 сотрудников шахты имени Костенко признаны подозреваемыми по делу о взрыве – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Казахстана в своем отчете об итогах деятельности Службы досудебного расследования за 2023 год сообщила, что завершается расследование ЧП на шахте имени Костенко, в результате которого погибли 46 горняков.

«Признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты», - сообщили в надзорном органе.

На прошлой неделе министр по ЧС Сырым Шарипханов говорил, что причастными к нарушению законодательства, повлекшему взрыв на шахте, могут быть 19 человек, среди них бывшие генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский, директор по персоналу Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый и другие.