Четыре человека предстали перед судом по делу о гибели горняков на шахте имени Ленина

Во вторник, 16 января, в суде города Шахтинск началось главное судебное разбирательство по делу о взрыве на шахте имени Ленина, в результате которого погибли пять человек. На скамье подсудимых - четыре сотрудника шахты, в том числе диспетчер и главный инженер. Они обвиняются в «нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть пяти лиц», сообщает Радио «Азаттык».

В обвинительном акте указано, что подсудимые допустили шахтеров к работе, зная о превышении содержания метана в шахте. По версии обвинения, вышестоящему начальству – в угольный департамент компании «АрселорМиттал Темиртау» – об этих фактах не сообщалось. Кроме того, прокурор заявил, что по должностной инструкции некоторые из подсудимых имели право остановить подземные работы в шахте, но не сделали этого.

Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с предъявленными обвинениями. Родственники погибших требуют привлечь к ответственности руководство шахты, представителей угольного департамента и руководителей компании «АрселорМиттал Темиртау».

Напомним, в ночь на 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел взрыв, в результате погибли пять человек, четыре шахтера были госпитализированы. Была создана правительственная комиссия, а полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ). 11 ноября 2022 года занимавший тогда пост министра по ЧС Юрий Ильин заявил, что правкомиссия установила круг подозреваемых, в котором фигурируют 26 должностных лиц, начиная от руководства «АрселорМиттал Темиртау» и угольного департамента и заканчивая руководящим инженерно-техническим составом шахты имени Ленина. Однако, отмечал он, в ходе следственных мероприятий, возможно, они будут привлечены в качестве свидетелей или подозреваемых, или круг должностных лиц, ответственных за трагедию, может быть расширен.

Спустя почти год на предприятии бывшего АМТ произошла очередная трагедия, которая поставила точку в инвестиционном сотрудничестве правительства с «АрселорМиттал Темиртау»: 28 октября 2023 года на шахте имени Костенко в результате взрыва погибли 46 человек. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности, и вина в этом полностью лежит на руководстве предприятия, а «АрселорМиттал Темиртау» свои обязательства не выполнило. Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. Новым инвестором стала группа компаний Allur, которой владеет бизнесмен Андрей Лаврентьев. Предприятие же переименовали в Qarmet. Новый инвестор пообещал вложить $3 млрд, из них в этом году - $1,3 млрд.