Франко-казахский университет заработает в Казахстане в сентябре 2024 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Акорде предложил вернуть в казахстанские школы изучение французского языка и сообщил, что в следующем году в Казахстане начнет работу франко-казахский университет.

«Нам очень важно, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахские школы. Мы готовы приложить все усилия для того, чтобы изменить положение дел. Я очень рад, что возобновлено наше партнерство и с сентября 2024 года заработает франко-казахский университет», - сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что Франция готова стать ключевым партнером Казахстана и выразил надежду на продуктивность двустороннего делового форума.

«Франция является пятым партнером по уровню инвестиций. Мы видим, какая собралась представительная делегация, которая будет участвовать в деловом форуме. Со мной приехали 60 представителей компаний. И мы очень надеемся, что сегодня будут заложены основы исторических новых партнерств», - добавил Макрон.

Вместе с тем он отметил, что в условиях полномасштабной войны в Украине и разрыву логистических цепочек, Казахстан принял правильное решение развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«Полномасштабная война в Украине бросила большой вызов логистическим цепочкам поставок, и я приветствую в этом отношении вашу решимость, ваше желание развивать, продвигать срединный Транскаспийский коридор. Это также соответствует нашим намерениям. И мы надеемся, что эта инициатива найдет поддержку в регионе. Ваша страна очень важное имеет стратегическую роль в этом отношении», - заявил французский лидер.

Президент Франции пригласил Токаева стать партнером Парижского форума мира в следующем году.

В свою очередь Токаев заверил, что Казахстан твердо выступает и остается приверженным своим обязательствам по продолжению сотрудничества с Францией, а также верит в стратегическое партнерство.

«После наших дискуссий мы определили несколько приоритетных областей для будущего взаимодействия, включая энергетику, сырье, возобновляемые источники энергии, транзит и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизация и образование. Как мы видим, масштаб нашего сотрудничества очень диверсифицирован. Я твердо верю, что осуществление этого списка приоритетов только увеличит наши достижения в будущие годы на благо наших народов», - считает он.

В целом Токаев выразил надежду, что Казахстан в будущем будет важным стратегическим партнером Франции.