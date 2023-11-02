Минторговли разрабатывает стандарты по изготовлению консервов из мяса сайгака

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что министерство сельского хозяйства просит разработать стандарты по изготовлению консервов и субпродуктов из мяса сайгака. Хотя изначально сообщалось, что мясо убитых сайгаков будут отправлять на мясокомбинаты для переработки. А если будет спрос, то Казахстан готов поставлять продукцию за рубеж, сообщает «Казинформ» .

«В настоящее время у нашего министерства нет планов по продаже мяса сайги за рубеж. Даже на внутреннем рынке мы не встретим мясо сайги. Сейчас Минсельхоз просит создать стандарт на изготовление консервов, субпродуктов из мяса сайги. Мы проводим работу по стандартизации», - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в четверг.

Шаккалиев отметил, что когда будет разработан четкий стандарт, тогда будет налажена работа по введению сертификации, декларации, проверочных работ. А если будет спрос – Казахстан готов поставлять продукцию в другие страны.

«Это также зависит от спроса. Если будет спрос в какую-либо из стран, то мы окажем помощь в организации торговли. Главное, чтобы продукция соответствовала требованиям технического регулирования, безопасности и качества», - сказал он.

Ранее министерство экологии и природных ресурсов, отвечая на официальный запрос «Власти», заявило, что «согласно рекомендациям международных экспертов министерством будут подготовлены и направлены на рассмотрение Секретариата СІТЕЅ документы, необходимые для получения квоты на сайгаков в целях их реализации за пределы республики». Пока что рога сайгаков, «полученные в результате регулирования популяции», будут храниться в головном офисе РГКП «Охотзоопром».

Напомним, что Минэкологии приняло решение убить 20% уральской и 15% бетпакдалинской популяции, а это максимум 226 тыс. особей и не более 111 795 особей соответственно. Причем «управление численностью» сайгаков планируется на ежегодной основе. Также в следующем году закончится запрет на отстрел сайгаков – мораторий действовал с 1999 года, но его решили не продлевать в очередной раз.

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