Регулирование численности сайгаков будет ежегодным – Минэкологии

Изъятие сайгаков из популяции планируется сделать ежегодным. Об этом министерство экологии и природных ресурсов сообщило в ответе на официальный запрос «Власти».

На вопрос, будет ли «изъятие» сайги из популяции ежегодным, в ведомстве ответили: «Управление численностью популяции сайгаков планируется на ежегодной основе».

По данным ведомства, согласно биологическому обоснованию по управлению численностью сайгаками, рекомендовано изъять из популяции максимум 226 тыс. особей уральской популяции и не более 111 795 особей бетпакдалинской – это от общей численности 20% и 15% соответствено.

При этом в Минэкологии не дали конкретного ответа на вопрос, не приведет ли нынешнее «изъятие» животных, а также снятие моратория на их отстрел в следующем году к резкому сокращению численности сайгаков в ближайшие год-два. К тому же у министерства экологии нет денег, чтобы вести научные исследования по оценке экосистем в ареале популяции сайгаков для эффективного мониторинга численности животных. В ведомстве только отметили, что, «по современным оценкам казахстанских ученых (Институт зоологии, Западно-Казахстанский университет им. Жангир хана) приблизительная оценка нижнего экологического уровня устойчивой численности Уральской популяции сайгака – 165 тыс. особей, Устюртской популяции – 95 тыс. особей, Бетпакдалинской популяции – 300 тыс. особей, при котором возможно существование биологически полноценных популяций, способных выдерживать негативное воздействие природных и антропогенных факторов и при котором возможно ведение устойчивого использования».

«По данным учета весны 2023 года предокотная численность сайгака в Казахстане составила 1 915 000 особей, превысила максимальную численность периода КазССР в 1 200 000 особей. Уральская популяция составила 1130 000 особей, Бетпакдалинская популяция - 745 300 особей, Устюртская популяция - 39 700 особей. По оценочным данным в настоящее время общая численность сайгаков с учетом окота составляет порядка 2,6 млн. особей», - привели статистику в министерстве.

Между тем запланированные исследования по изучению популяции сайгаков и их конкуренции с сельхозживотными еще не проводились. По данным Минэкологии, в этом году РГП «Институт зоологии» только начало изучение путей миграций и влияния дорожной инфраструктуры на сайгака. А работы по воспроизводству и регулированию сайгака запланированы в рамках программно-целевого финансирования на 2024 год, и в рамках этого проекта Институтом зоологии планируется выяснить современные пространственные структуры популяций сайгака, определить места конкуренции между сайгаками и сельскохозяйственными животными, оптимальную численность популяций сайгаков на основе урожайности кормов, демографические параметры сайгака, а также выясненить причины возникновения эпизоотий, проанализировать воздействие лимитирующих факторов и разработать меры по их смягчению, принципы охраны и возможные путей использования ресурсов сайгака.