Филиалы лучших университетов мира предложил открыть Токаев в тюркских странах

Странам Организации тюркских государств необходимо систематизировать стандарты и терминологию, открывать на своих территориях филиалы лучших университетов мира, а также оптимизировать свою деятельность. Такие предложения озвучил в пятницу в ходе 10-го саммита ОТГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Крайне важно укреплять сотрудничество в области образования и науки на основе научного партнерства. В этой связи предлагаю открыть в наших странах филиалы лучших университетов мира. Необходимо проводить совместные научные мероприятия и обмениваться опытом. Следует возобновить работу, связанную с открытием языковых отделений. Особого внимания требует развитие искусственного интеллекта, цифровой и аэрокосмической промышленности», - заявил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что популяризация тюркского единства имеет большое значение. Учитывая, что страны ОТГ связывают общая история, культура, язык и менталитет, он предложил привести флаги и эмблемы Организации и ее структур к единому образцу.

«Сегодня мы вместе рассмотрим представленные эскизы и примем совместное решение. Это станет историческим моментом», - сказал глава государства, отметив, что важно также изучить общие архивы, «белые пятна» и «донести историческую правду до потомков».

Вместе с тем, по его мнению, важно обеспечить синхронное развитие тюркских государств.

«Мы считаем целесообразным систематизировать стандарты и терминологию наших государств. В связи с этим я призываю вас в кратчайшие сроки рассмотреть типовой законопроект и одобрить его. Эта инициатива открывает путь к свободному экспорту наших товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1 процент», - озвучил предложение Токаев.

Кроме того, он считает целесообразным создать референс-центр Организации тюркских государств, который позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности».

Третий приоритет, по словам президента Казахстана, – это оптимизация деятельности Организации и укрепление сотрудничества тюркских государств в избирательной сфере.

«Следует рассмотреть возможность учреждения консультативного совета центральных избирательных органов. В последнее время наблюдается повышенный интерес к нашей Организации со стороны международных и региональных структур. Мы поддерживаем инициативу о присвоении Организации экономического сотрудничества статуса наблюдателя. Кроме того, мы предлагаем наладить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности», - добавил глава государства.

В рамках инвестиционного направления, считает президент, следует расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику. Он также сообщил, что в рамках саммита поддержана инициатива присвоить Астане статус статуса Финансового центра тюркского мира.