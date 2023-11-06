Правительство обещает соблюсти все обязательства «Арселора» перед клиентами и продолжать бизнес

В совместном заявлении министерства промышленности и строительства Казахстана и «АрселорМиталл Темиртау», опубликованное для бизнес-партнеров на сайте министерства, говорится о полном сохранении бизнеса и соблюдении всех обязательств перед клиентами, подрядчиками, поставщиками и сотрудниками.

«ArcelorMittal Temirtau является одним из важнейших поставщиков стали на внутреннем и региональном рынках. На протяжении многих лет компания зарекомендовала себя как стратегический партнер для потребителей стали на всех выбранных рынках. Поэтому будут предприняты все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и чтобы избежать любых неудобств для ее заинтересованных сторон», - отмечается в заявлении.

Министерство и компания заверяют всех заинтересованных сторон, особенно его клиентов, подрядчиков, поставщиков, что все права и обязательства, связанные с АМТ, включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение, Оркен, дочерние предприятия, в том числе трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ, будут соблюдены.

«Правительство Республики Казахстан и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками и т. д. Бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме», - указывается в заявлении.