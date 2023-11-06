Президент России посетит Казахстан с официальным визитом
Путин прилетит в Астану 9 ноября
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 9 ноября Казахстан посетит с официальным визитом президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Акорды.

«9 ноября по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин», - говорится в сообщении.

По информации Акорды, в рамках визита президенты двух стран проведут переговоры и обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи они примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества, который будет проходить в Костанае.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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