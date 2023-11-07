Прокурор запросил год и шесть месяцев лишения свободы для активистки Назым Табылдиевой за посты в соцсетях

Во вторник в Бостандыкском районном суде Алматы прошли судебные прения по делу гражданской активистки Назым Табылдиевой, обвиняемой в «распространении заведомо ложной информации» и «оскорблении представителей власти». На суде прокурор запросил для нее год и шесть месяцев лишения свободы, 100 часов общественных работ и запрет на занятие общественно-политической деятельностью, журналистикой и публицистикой на пять лет.

Прокурор Акжол Мукаш во время своего выступления заявил, что согласно собранным материалам дела Табылдиева оскорбила представителей власти в социальных сетях и распространила заведомо ложную информацию, опубликовав двенадцатиминутный ролик про послание президента Касым-Жомарта Токаева.

«Она, зная, что Казахстан является независимой страной, объявила что государство проводит российскую политику и уходит под пяту России», - заявил прокурор.

Он запросил назначить активистке один год и шесть месяцев лишения свободы, а также 100 часов общественных работ.

Адвокат Табылдиевой - Жалгас Сапарханова сообщила о нарушениях во время следственных действий. В числе прочего она отметила обыск, во время которого были напуганы трое несовершеннолетних детей. Она также заявила, что это умышленно сфабрикованное уголовное дело.

«Потерпевшие представители власти не написали заявления самостоятельно. Они и сами это признали во время своих показаний. Они сообщили, что не видели этих постов весной, а (увидели - В.) в августе, когда сотрудники полиции их вызвали к себе по этому делу», - замечает она.

Сама Табылдиева также добавляет, что это уголовное дело является политическим преследованием за ее активизм.

«Конституция гарантирует нам свободу слова, а цензура запрещается. Токаев сам заявлял, что он не выше народа и не святой. Я, пользуясь этими его словами, высказала свое мнение. От моих слов никто не пострадал. В видео я поднимала тему проблемы казахского языка и закрытия границы с Россией. (...) По обвинению в оскорблении представителей власти, я написала слова: қарабет, cұмырай, парақор. Эти слова ежедневно употребляются и являются литературными, это не оскорбления. К тому же, я не указывала имен и не адресовала кому-то конкретному эти слова», - заявила она.

Приговор будет оглашен 8 ноября.

Суд над гражданской активисткой Назым Табылдиевой начался в Алматы 19 октября. Ее обвиняют по статьям «распространение заведомо ложной информации» и «оскорбление представителей власти». Поводом для уголовного дела стали посты Табылдиевой в Facebook, где она критиковала президента, представителей прокуратуры и КНБ.