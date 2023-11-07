Работы на Атырауском НПЗ не влияют на рынок газа в Астане – КМГ

В нацкомпании «КазМунайГаз», комментируя дефицит сжиженного нефтяного газа в Астане, заявили, что планово-предупредительные работы на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе никак не влияют на столичный рынок.

«Планово-предупредительные работы на АНПЗ не влияют на рынок СНГ г. Астаны, т.к. завод традиционно обеспечивает данным видом топлива потребителей только Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей», - говорится в сообщении КМГ.

В нацкомпании отметили, что в соответствии с планом поставки сжиженного нефтяного газа вне товарных бирж на октябрь для обеспечения потребностей Астаны было распределено 7 тыс. 452 тонны топлива, в том числе с Павлодарского нефтехимического завода— 1 тыс. 980 тонн и «СНПС-Актобемунайгаз» — 5 тыс. 472 тонны.

«Указанный объем с ПНХЗ поставлен полностью», - уточнили в компании.

Вместе с тем в ноябре Павлодарский НХЗ должен поставить столичным потребителям 472 тонны сжиженного газа от общего планового месячного объема в 8,5 тыс. тонн.

Накануне акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском НПЗ, и большой загруженностью заводов ПНХЗ и АО «СНПС-Актобемунайгаз» имеется дефицит автогаза. В связи с этим введены ограничения: газ отпускают на заправках только по талонам. Поэтапное снятие ограничений планируется в течение недели.