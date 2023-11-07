За два года планируется построить восемь учебных корпусов, технопарк и 12 общежитий
Строительство второй очереди городка КазНУ начнется в 2024 году
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, который рассказал о деятельности университета и стратегический план развития вуза, сообщила персс-служба главы государства.

В частности, Туймебаев проинформировал президента, что в университете на данный момент реализуется 400 научных проектов, общая стоимость которых составляет 8,1 млрд тенге. А 12 октября на базе КазНУ начал свою работу филиал китайского Северо-Западного политехнического университета. Соглашение об открытии филиала было подписано в ходе официального визита Токаева в КНР в мае этого года.

Также ректор вуза сообщил, что с 2024 по 2026 год запланирован второй этап строительства городка КазНУ. Планируется построить восемь учебных корпусов, технопарк и 12 общежитий. В ближайшее время начнется возведение трех общежитий на 3 180 мест.

В завершение встречи президент дал конкретные поручения по улучшению качества образования, повышению вклада науки в развитие страны и модернизации университетского городка.

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