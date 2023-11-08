Более чем вдвое снизилась регистрация фактов применения пыток в этом году – Генпрокуратура

В генеральной прокуратуре заявили, что в этом году значительно снизилась регистрация фактов применения пыток – почти на 60%.

Как напомнил начальник Службы досудебного расследования генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров, с 2023 года расследование дел о пытках – исключительная прерогатива прокурора. Главным надзорным органом утвержден пан первоочередных мер по противодействию пыткам, также разработаны и утверждены инструкция об организации досудебного расследования в органах прокуратуры, инструкция по расследованию дел о пытках в соответствии со Стамбульским протоколом, алгоритм действий при регистрации заявлений о пытках и проведении неотложных следственных действий. Кроме того, принят ряд других документов, направленных на нивелирование причин и условий, способствовавших совершению пыток, закреплена ответственность первых руководителей за превенцию пыток, а Верховным судом разработан проект изменений в нормативное постановление о проверке доводов подсудимых о пытках. По итогам проверки по сплошному видеонаблюдению к дисциплинарной ответственности привлечены 19 руководителей департаментов полиции регионов и МВД, дополнительно установлено около 4 тыс. видеокамер.

«Все это дало свой положительный профилактический эффект. За 9 месяцев т.г. добились снижения регистрации пыток на 57% (с 722 до 314). В четыре раза увеличили количество дел, направленных в суд. К уголовной ответственности привлекли 40 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 107 граждан. Уже осуждено 12 лиц», - отметил Ожаров.

Вместе с тем, по его информации, сейчас Академией правоохранительных органов при генеральной прокуратуре проводится научное исследование на тему: «Противодействие пыткам: организационные и кадровые аспекты предупреждения пыток». Основной целью исследования является формирование системы раннего выявления лиц (кандидаты и сотрудники) с высоким риском применения пыток.

Ожаров также сообщил, что за указанный период в производстве прокуроров находилось более 500 уголовных дел. В результате усиления ведомственного контроля за расследованием дел добились снижения нарушения конституционных прав граждан на 71% (с 38 до 11), возврата судом дел на 33% (с 3 до 2), нарушения сроков следствия на 15% (с 92 до 78). Прокурорами внесено 93 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 127 лиц.