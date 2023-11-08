Инвестор из ОАЭ в течение года будет изучать потенциал аэропорта Астаны

Международный аэропорт Астаны начал совместную работу с инвестором Terminals Holding, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано 18 октября в ходе рабочего визита премьер-министра Алихана Смаилова в Туркестанскую область, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

Сегодня, 8 ноября, началась совместная работа между инвестором из ОАЭ и международным аэропортом. Terminals Holding презентовал себя партнерам воздушной гавани, авиакомпаниям и поделился планами на будущее.

«Стоит отметить, что общая договоренность пока предусмотрена на 1 год. В течение одного года инвестор изучит потенциал и рассмотрит возможности аэропорта Астаны. Затем будет рассмотрен вопрос о фактическом объеме инвестиций и заключении долгосрочного договора», - отметили в пресс-службе.

В аэропорту напомнили, что основная цель соглашения с иностранным инвестором – развитие аэропорта Астаны как мультимодального хаба, проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы и увеличение мощности грузового терминала и пассажиропотока.

18 октября было подписано соглашение с компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны. В правительстве сообщали, что инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом. В частности, инвестор модернизирует взлетно-посадочную полосу. Реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году. Также будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.

Группа компаний Terminals Holding — авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports. В министерстве транспорта Казахстана считают, что сотрудничество с Terminals Holding внесет существенный вклад в развитие аэропортов в качестве мультимодальных центров.