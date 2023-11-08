Регистрацию общественных объединений упростят в Казахстане

«Важнейшим новшеством этих изменений является сокращение количества граждан, выступающих с инициативой регистрации общественной организации в три раза. То есть с 10 человек до 3 человек. Разумеется, эти изменения не имеют никакого отношения к политическим партиям», - сказала депутатам министр культуры и информации Аида Балаева.

Она также добавила, что со дня принятия первого закона «Об общественных объединениях» прошло 27 лет и за это время документ послужил «повышению социальной активности наших граждан и способствовал расширению их прав в этом направлении». Однако, по ее словам, поручение президента – расширить партнерство с гражданским обществом «обязывает нас (Минкультуры и информации – В.) и дальше расширять публичные права наших граждан и создавать новые возможности».