Для их создания нужно будет всего три человека
Регистрацию общественных объединений упростят в Казахстане
Фото: Акорда

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений», согласно которым количество членов будет сокращено с 10 до трех.

«Важнейшим новшеством этих изменений является сокращение количества граждан, выступающих с инициативой регистрации общественной организации в три раза. То есть с 10 человек до 3 человек. Разумеется, эти изменения не имеют никакого отношения к политическим партиям», - сказала депутатам министр культуры и информации Аида Балаева.
Она также добавила, что со дня принятия первого закона «Об общественных объединениях» прошло 27 лет и за это время документ послужил «повышению социальной активности наших граждан и способствовал расширению их прав в этом направлении». Однако, по ее словам, поручение президента – расширить партнерство с гражданским обществом «обязывает нас (Минкультуры и информации – В.) и дальше расширять публичные права наших граждан и создавать новые возможности».

Свежее из этой рубрики
Инвестор из ОАЭ в течение года будет изучать потенциал аэропорта Астаны
Новости
Схему незаконной сдачи в аренду помещений на рынках выявили в Алматы
Новости
Казахстанцы, занятые на вредных производствах, смогут выйти на пенсию в 55 лет, но должны будут покинуть свое рабочее место
Просматриваемые
Новости
Кыргызстан, Узбекистан и Россия договорились создать транспортный коридор в обход Казахстана
Новости
Страны Центральной Азии направят на юг Казахстана более 11 млн кубокилометров воды
Новости
Казахстанцев будут уведомлять обо всех операциях с персональными данными
Новости
Ученые в Казахстане будут получать постоянную зарплату
Новости
Проверять предпринимателей на наличие кассовых аппаратов начнут в 2024 году – Минторговли
Новости
Правительство нашло инвестора для покупки «АрселорМиттал Темиртау» – Скляр