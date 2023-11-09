В 10 регионах Казахстана расследуют уголовные дела по факту создания финпирамиды Eolus

Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах Казахстана, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг.Алматы, Астана и Шымкент. Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО “ENERGY EOLUS QAZAQSTAN” с целью создания видимости существования Eolus в стране», - сообщили в АФМ.

По данным ведомства, представитель в Казахстане принимала деньги на свой счет в банке, после чего переводила их на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top.

«При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых», - рассказали в АФМ схему.

Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 тыс. человек, из них 1 773 вкладчика подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.