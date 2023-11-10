Ожидается закуп еще свыше 1 млн доз
Более 500 тыс. доз вакцины от кори закупили дополнительно в Казахстане
фото Данияра Мусирова

Для дополнительной вакцинации от кори по заявкам управлений здравоохранения закуплено 503 тыс. доз вакцины, сообщила пресс-служба «СК-Фармация».

«С 6 ноября началось проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита детям, независимо от прививочного статуса кори. Единым дистрибьютором по поручению министерства здравоохранения РК проработан закуп дополнительного объема вакцины для иммунизации населения. Так, по заявкам от управлений здравоохранения регионов осуществлен закуп дополнительного объема вакцины против кори, краснухи и паротита в количестве 503 000 доз», - говорится в сообщении дистрибьютора.

Кроме того, планируется закуп еще более 1 млн доз вакцины за счет средств правительственного резерва.

Напомним, в Казахстане для стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью принято решение провести дополнительную иммунизацию, которая продлится до конца января.

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