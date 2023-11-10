В Алматы будут выделять гранты для молодых архитекторов и дизайнеров

В следующем году акимат Алматы выделит гранты для молодых архитекторов и дизайнеров, заявил на Объединенном архитектурном и градостроительном форуме аким города Ерболат Досаев. В среднем на грант будет выделяться сумма до 5 млн тенге.

«Начиная со следующего года акимат намерен выделить специальные гранты для молодых архитекторов и дизайнеров через обеспечение их специальными заказами на городские проекты. Я не говорю о состоявшихся проектах и институтах. Мы внимание хотим уделить тем, кто находится в начале своего пути. То, что мы проходили несколько десятилетий сами. Я думаю, это будет хороший задел с нашей стороны», - сказал Досаев.

По его словам, в среднем на каждый грант будет выделяться до 5 млн тенге, а количество проектов будет зависеть от того, «сколько город готов предложить».

«Проекты будут разного уровня: и малые, и средние. И я очень хотел бы пригласить наше новое талантливое поколение к реализации наших больших проектов, не инфраструктурных, а именно с точки зрения развития архитектурного облика Алматы», - призвал аким города.