Для поиска выведенных за рубеж активов будут применять искусственный интеллект – Генпрокуратура

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, который отчитался о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям.

«Берик Асылов доложил о принимаемых мерах по возврату незаконно приобретенных активов и деятельности вновь созданного профильного комитета. Отмечено, что комитетом для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем будут использованы IT-технологии с применением искусственного интеллекта», - сообщила пресс-служба президента.

Также Асылов рассказал о работе по сопровождению значимых инвестиционных проектов. В частности, специальной межведомственной комиссией с участием представителей МИД, АО «НК «Казах-Инвест», НПП «Атамекен» и бизнес-омбудсмена выработаны первоочередные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата, а прокуроры взяли на мониторинг более 900 инвестпроектов, и уже разрешены проблемные вопросы 41 инвестора. Вместе с тем предлагается для повышения гарантий безопасности инвестиций в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации инвестиционного проекта, а также согласование с прокурором ключевых решений государственных органов в отношении бизнеса.

Помимо этого, генеральный прокурор отчитался президенту, что в три раза сокращено уголовное преследование предпринимателей (с 614 до 204) и в целом не допущено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 1 041 человека, число нарушений конституционных прав снизилось на 29 % (с 310 до 222).

Что касается мер по противодействию пыткам, то, по данным Асылова, в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тыс. видеокамер, число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17.

Генеральный прокурор также рассказал о результатах работы по международному сотрудничеству. В частности, в этом году из-за рубежа экстрадировано 40 лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В завершение встречи Токаев поручил усилить обеспечение законности во всех сферах жизнедеятельности страны.