Госорганы в Казахстане будут изучать информацию о потенциальных поставщиках

В Казахстане вновь меняют правила к государственным закупкам, чтобы, как утверждают в министерстве финансов, сделать их более прозрачными. В частности, госорганы намерены смотреть на репутацию поставщиков, изучая информацию о них из разных баз данных. Также планируется запретить компаниям участвовать в госзакупках, если их руководитель или учредитель ранее совершили коррупционное преступление. Кроме того, как сообщил в понедельник в ходе презентации законопроекта «О государственных закупках» в мажилисе вице-министр финансов Даурен Кенбеил, будет внедрен общественный мониторинг, особенно по работам, связанным со строительством.

«В целях повышения качества закупаемых товаров, работ, услуг законопроектом предлагается развитие неценовых критериев выбора поставщика путем широкого использования данных информационных систем государственных органов. Качество закупаемых товаров, работ, услуг во многом зависит от репутации и квалификации поставщика в той или иной деятельности», - сказал Кенбеил.

В частности, для повышения квалификации участников закупок Минфин предлагает осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информация о них будет формироваться с использованием различных баз данных. Кроме того, напомнил вице-министр, ранее в Казахстане было внедрено проведение конкурса с использованием рейтинго-балльной системы. По ней с 1 сентября 2023 года уже закупаются строительно-монтажные работы и проектирование, а с 1 января 2024 года на этот способ планируется перевести закупки услуг технадзора.

«Помимо вышеперечисленных нововведений законопроектом предусмотрены положения, направленные на снижение коррупционных рисков и предупреждение чрезвычайных ситуации. В число принципов осуществления государственных закупок вошло недопущение коррупционных правонарушений и конфликтов интересов. При этом потенциальный поставщик, его руководитель или учредители не могут участвовать в государственных закупках, если ранее совершили коррупционные правонарушения», - сообщил вице-министр.

Второй блок поправок, по его словам, предусматривает внедрение общественного мониторинга, особенно по работам, связанным со строительством. Для этого Минфин предлагает размещать в открытом доступе графики выполнения работ, отчеты по исполнению договоров и привлекать общественные совету к мониторингу исполнения договоров. В рамках упрощения и дебюрократизации процедур закупок предполагается внедрение нового механизма рассмотрения жалоб и пересмотр роли контролирующего органа. Действующий камеральный контроль будет сохранен, при этом уполномоченному органу запретят отменять итоги закупок.

«В целях исключения затягивания процедур закупок функция по пересмотру итогов передается организатору закупок, на базе которого будут создаваться комиссии по рассмотрению жалоб. Право на обжалование итогов будет предоставлено исключительно по закупкам, победители которых определены конкурсной комиссией», - добавил Кенбеил.

Новым законопроектом также предлагается сократить сроки проведения конкурса до одного месяца и изменить подходы к закупкам из одного источника.

«В случае представления одной заявки на участие в конкурсе и признания ее соответствующей квалификационным требованиям предлагается признавать такие закупки состоявшимися. Это существенно сэкономит время, а также упростит процесс, поскольку заказчику не нужно будет проводит повторный конкурс. Кроме того, предлагается осуществление закупок из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП», - добавил вице-министр финансов.

В целом министерством финансов принято решение создать единую платформу на базе единого оператора госзакупок – АО «Центр электронных финансов». Как пояснил Кенбеил, на первом этапе будут сохранены текущие закупочные площадки и интеграция для сбора и отображения детальной информации по закупкам. Все это, считает он, позволит «поэтапно перейти на единый портал закупок с одновременным отключением имеющихся закупочных площадок».