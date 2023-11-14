В отношении Карима Масимова расследуют два новых уголовных дела

«В отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 “Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем” и 366 “Получение взятки в особо крупном размере” УК РК», - сообщили в КНБ в ответе на запрос агентства.

Согласно ч. 3 ст. 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный Карим Масимов с санкции прокуратуры доставлен в СИЗО столичного департамента КНБ для проведения ряда следственных действий.

Карим Масимов был задержан во время январских событий 2022 года, его назвали одним из их организаторов. Вслед за ним были арестованы трое его замов, а еще позднее – другие высокопоставленные сотрудники КНБ. Масимова обвинили в попытке госпереворота, госизмене, превышении должностных полномочий. Расследование в отношении бывшего главы КНБ было засекречено. Суд над ним начался в ноябре прошлого года и проходил полностью в закрытом режиме. 24 апреля суд приговорил бывшего главу КНБ к 18 годам лишения свободы, его заместитель Ануар Садыкулов приговорен к 16 годам лишения свободы, другой бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин получил срок 15 лет, а Марат Осипов – три года лишения свободы. Кроме того, в доход государства от осужденных взыскано свыше 10 млрд тенге и $24 млн.

16 июня апелляционная инстанция по уголовным делам суда Астаны смягчила режим отбывания наказания Масимову, Садыкулову и Ергожину с учреждения максимальной на среднюю безопасность.