В Астане сносят ЖК «Коктобе»

Специализированный межрайонный экономический суд принял решение о сносе ЖК «Коктобе» в Астане, так как застройщик возводил дом без разрешительных документов, сообщили во вторник в акимате столицы.

«В Астане производится снос ЖК “Коктобе”, строительство которого велось без разрешительных документов. Жилой комплекс расположен в районе Алматы, на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева. Застройщиком ТОО “Global Millennium” были вбиты сваи, вырыт котлован, залит фундамент и возведен 1 этаж», - говорится в сообщении акимата.

В ведомстве отметили, что ранее застройщик не выполнил условия договора и начал самовольное строительство объекта. За нарушение строительных норм его уже привлекали к административной ответственности по ст. 316 (строительство без соответствующей проектно-сметной документацим), ст. 319 (незаконное строительство производственных, жилых объектов без соответствующего права на землю), ст. 321 ч. 1 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров) и ст. 463 ч. 1 (осуществление действий без разрешения) Коап РК. Кроме того, в отношении генерального подрядчика ТОО «DBK-Engineering» был составлен протокол по статье 313 ч.2 КоАП РК (как совершение действий, указанных в части первой настоящей статьи, повлекшее за собой потерю прочности, устойчивости зданий, строений, их частей или отдельных конструктивных элементов).

«Специализированный межрайонный экономический суд поддержал иск управления контроля и качества городской среды города и обязал застройщика снести жилой комплекс», - заключили в акимате.