Более 156 тысяч новых автомобилей продано в Казахстане с начала года

За десять месяцев 2023 года автодилеры Казахстана продали 156 288 единиц легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также грузовиков и автобусов, это на 59,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО).

По его данным, в октябре было продано почти 18,2 тыс. автотехники – на 69% больше, чем в октябре 2022 года.

В автосоюзе продолжают ждать рекордных показателей продаж по итогам года – они, вероятно, будут преодолено уже в ноябре. Рекордом до этого момента является уровень продаж в 2013 года, когда было продано чуть больше 165 тысяч машин.

В ҚАО полагают, что по итогам 2023 года уровень продаж достигнет 190 тысяч единиц, но в первом квартале будущего года последует спад.

«Во многом это будет зависеть от изменений конъюнктуры рынка, при этом количество предложения и вариантов покупки автомобилей со стороны официальных автодилеров увеличится», - приводятся в сообщении слова Анар Мукашевой, президента ҚАО.

По информации организации, в пятерку самых популярных брендов по итогам десяти месяцев вошли Hyundai с долей 24,6% от всех продаж, Chevrolet (доля 22,9%), Kia (доля 13,4%), Chery (доля 6,2%) и Toyota (5,2%).

На долю автомобилей китайских производителей за январь-октябрь пришлось более 23,4% всех продаж.