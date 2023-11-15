Израиль проводит операцию против ХАМАС в больнице Газы

ХАМАС отрицает, что использует больницу в качестве щита для своего подземного командного пункта
Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС в больнице сектора Газа «Аш-Шифа», сообщает Русская служба ВВС. По данным ЦАХАЛ, операция проводится «точечно» с участием команд медиков и людей, владеющих арабским, чтобы «не причинить вред гражданским лицам, которых ХАМАС использует в качестве живого щита».
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