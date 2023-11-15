Израиль проводит операцию против ХАМАС в больнице Газы

Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС в больнице сектора Газа «Аш-Шифа», сообщает Русская служба ВВС . По данным ЦАХАЛ, операция проводится «точечно» с участием команд медиков и людей, владеющих арабским, чтобы «не причинить вред гражданским лицам, которых ХАМАС использует в качестве живого щита».

Накануне израильская армия предупредила властей Газы, чтобы их вооруженные формирования в течение 12 часов покинули больницу «Аш-Шифа», однако, как утверждает ЦАХАЛ, этого выполнено не было. Также военные заявляют, что провели массовую эвакуацию людей из больницы и находятся в постоянном контакте с ее руководством.

Между тем в заявлении пресс-секретаря подконтрольного ХАМАС Минздрава сектора Газа говорится, что израильские военные известили их о штурме незадолго до его начала.

По данным очевидцев, израильская техника находится на территории больницы, военные зашли в один из корпусов, но пока не входили в главный корпус.

ХАМАС после начала операции возложил всю ответственность за последствия на Израиль и лично на президента США Джо Байдена, подчеркнув, что сделанное накануне заявление США о том, что под больницей находится командный пункт ХАМАС позволило израильской армии начать штурм больницы. Израиль также считает, что ХАМАС использует больницу в качестве щита для своего подземного командного и опорного пункта, но группировка это отрицает.