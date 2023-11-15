Госорганы в Казахстане смогут передавать имущество Вооруженным силам при введении ЧП

Депутаты мажилиса внесли поправки в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан», согласно которым антитеррористический центр и акиматы получат дополнительные компетенции по координации и профилактике экстремизма, а первые руководители государственных органов в случае введения режима чрезвычайного или военного положения смогут самостоятельно принимать решение по передаче имущества правоохранительным, специальным госорганам, Вооруженным силам и другим войскам. Документ принят мажилисом во втором чтении.

«Депутатами предложено расширить компетенцию антитеррористического центра Республики Казахстан и местных исполнительных органов по координации и организации профилактики экстремизма. В рамках реализации национального плана развития РК до 2025 года депутатами предлагается исключить компетенцию правительства по определению организации, осуществляющей функции по жизнеобеспечению органов национальной безопасности», - перечислил поправки депутат Константин Авершин.

Кроме того, продолжил депутат, предлагается наделить первых руководителей государственных учреждений полномочиями передавать имущество госучреждений правоохранительным и специальным государственным органам, Вооруженным силам и другим войскам и воинским формированиям «для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера, а также при введении чрезвычайного или военного положения».

Вместе с тем в поправки внесены более гибкие условия увольнения сотрудников из органов национальной безопасности. Как отметил Авершин, учитывая специфику деятельности и пенсионного обеспечения сотрудников органов нацбезопасности, предусматривается их увольнение по собственному желанию, имея выслугу более 25 лет.

Для усиления мер защиты государственных секретов, депутатами внесены нормы, устанавливающие единые требования допуска к государственным секретам для государственных служащих и лиц, не состоящих на государственной службе.

Напомним, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан» мажилис одобрил в первом чтении 15 мая 2023 года. Тогда сообщалось, что в законодательство вносятся поправки, касающиеся служебной дисциплины, квалификации, социальной защиты сотрудников специальных государственных органов и вводится ответственность всех руководителей подразделений за поддержание служебной дисциплины. Кроме того, была закреплена норма, что на особо охраняемых природных территориях в Казахстане смогут строить объекты для нужд обороны.