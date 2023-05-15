В понедельник в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении принял проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан». В частности, в законодательство вносятся поправки, касающиеся служебной дисциплины, квалификации, социальной защиты сотрудников специальных государственных органов и вводится ответственность всех руководителей подразделений за поддержание служебной дисциплины. Кроме того, закрепляется норма, что на особо охраняемых природных территориях в Казахстане смогут строить объекты для нужд обороны.

«После январских событий президент особо отметил значимость кардинальной реорганизации системы национальной безопасности. С учетом актуальности в новых геополитических реалиях, депутаты стали инициаторами данного законопроекта. Безусловно, изменение принципов национальной безопасности никак не исключает приоритеты прав человека, а наоборот, приводят их в соответствии с Конституцией страны. Также предусматривается повышение готовности обеспечения национальной безопасности к современным вызовам и устранение пробелов в соответствующем правовом регулировании», - сказала депутат Айгуль Куспан.

В частности, законопроектом предусматривается отнесение организаций оборонно-промышленного комплекса к стратегическим объектам, а также вносятся нормы, способствующие недопущению коррупционных рисков при приобретении ими необходимых товаров и услуг для нужд обороны и безопасности. Депутаты предложили проводить процедуры по выбору исполнителя государственно-оборонного заказа на конкурсной основе и открыто.

«Рассматриваемым законопроектом также предусмотрены нормы, оставляющие контроль государства за предприятиями оборонно-промышленного комплекса даже после их приватизации», - уточнила Куспан.

Вместе с тем вносятся поправки, касающиеся служебной дисциплины, квалификации, социальной защиты сотрудников специальных госорганов.

«В действующей редакции закона о специальных госорганах обязанность по поддержанию служебной дисциплины возлагалась лишь на должностных лиц, на первых лиц. Теперь персональную ответственность за служебную дисциплину в специальных госорганах предлагается возложить не только на первых руководителей, но и на руководителей всех подразделений», - пояснила Куспан.

Наряду с этим предлагается установить компетенцию всех руководителей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию кадрового состава органов нацбезопасности и профилактики правонарушений. Как отметила депутат, «эта работа с личным составом будет направлена на знание национальной культуры, традиций, госязыка, укрепление боевого духа, поддержание благоприятного нравственного, морально-психологического климата в коллективе». Она отметила, что ряд норм законопроекта направлен на улучшение порядка прохождения воинской службы.

Кроме того, депутаты предложили законодательно урегулировать профилактику религиозного экстремизма. Как напомнила депутат, в настоящее время компетенцией по профилактике терроризма наделены местные исполнительные органы. Парламентарии же дополнили норму по обязательному контролю этой работы антитеррористическим центром.

Вместе с тем в заключении профильного комитета указывается, что законопроектом также предоставляется возможность перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства, обустройства и функционирования объектов государственной границы и нужд обороны; внедряется стандарт поведения военнослужащего пограничной службы КНБ при проведении пограничного контроля; органы уголовного преследования наделяются правом привлечения аудиторов для проверки деятельности государственных органов до начала досудебного расследования. Кроме того, законопроектом предусматриваются нормы по уточнению права на собственное изображение гражданина, установлению порядка применения беспилотных летательных аппаратов и осуществлению кинологической деятельности при проведении охранных мероприятий специальными государственными органами, а также по отнесению сведений, раскрывающих тактику, форму и (или) методы проведения антитеррористических операций к госсекретам.