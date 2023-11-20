Цены на газ в Казахстане вырастут с 2024 года на 5 тенге – Минэнерго

Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане в первом квартале 2024 года вырастут на 5 тенге, и такое повышение будет проходить поэтапно на протяжении трех лет, сообщил в понедельник в ходе брифинга вице-министр энергетики Алибек Жамауов. Кроме того, по его информации, для покрытия дефицита газа на внутреннем рынке Казахстан договорился с компании «КазРосГаз» о поставке 90 тыс. тонн в следующем году.

«Министерство энергетики планирует поэтапное повышение цен – уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. И так в последующем на протяжение трех лет, каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цен», - заявил Жамауов.

Он напомнил, что ежемесячно в Казахстане производится порядка 130-135 тыс. тонн газа в месяц, однако потребление намного выше, из-за чего «возникает дефицит». Помимо полного запрета на экспорт газа, Минэнерго провел переговоры с компанией «КазРосГаз», которая «изъявила желание помочь республике» и перенаправить необходимый объем сжиженного нефтяного газа в начале 2024 года с Оренбургского нефтеперерабатывающего завода.

«Они готовы нам помочь. Предварительно, до 90 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа в год. Кроме того, из доли “КазМунайГаза” мы перенаправили на внутренний рынок 10 тыс. тонн из ресурсов “Тенгизшевройл”. До конца года уже договоренность есть. И еще: буквально завтра мы подписываем еще один меморандум, который обеспечит дополнительные 10 тыс. тонн на следующие два года ежемесячно», - также добавил вице-министр.

При этом, отметил он, Казахстан начнет брать газ из Оренбурга в начале января 2024 года, предварительная договоренность - на год, но если ситуация выправится, то поставки будут приостановлены.

В новость внесены изменения: в Минэнерго уточнили, что поставка 90 тыс. тонн газа - это годовой объем, а не ежемесячный.