В Алматы намерены внедрить единый билет и паспорт туриста

«Программа нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества услуг и увеличения туристского потока», - пояснили в акимате.

Единый билет туриста Almaty PASS позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включенные в программу, и сэкономить до 50% времени и средств при посещении культурных и развлекательных объектов. А паспорт туриста, который можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty, поможет легко ориентироваться в городе, посещать достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций.

В планах также создание ГастроГИДа по Алматы – печатной версии справочника ресторанов, кафе, кофеен.

По данным акимата, по итогам первого полугодия Алматы посетили 972 157 человек, число иностранных туристов составило 261 571 человек, что больше на 72,6% в сравнении с прошлым годом, а внутренних – 710 586 с увеличением на 14%. Согласно статистике управления туризма, в целом количество туристов выросло на 25,5%. Больше всего акимат считает, что их прибыло из России – 39,2%. На туристов из Китая приходится 9,2%, из Индии – 7%, из Турции – 6,6%, из США – 3,4%, из Южной Кореи – 3,2%, из Узбекистана – 2,9%, из Кыргызстана – 2,8%, из Германии – 2,5%.