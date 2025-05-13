Из-за реконструкции радонового источника «Алма-Арасан» вводят ограничения для туристов

Маршрут до источника будет недоступен в будни с 3 июня
С 13 мая началась комплексная реконструкция популярного туристического маршрута на радоновый источник «Алма-Арасан» от парковки. Как сообщила пресс-служба акимата города, в связи с этим вводятся временные ограничения для туристов.
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