Маршрут до источника будет недоступен в будни с 3 июня
Из-за реконструкции радонового источника «Алма-Арасан» вводят ограничения для туристов
фото пресс-службы акимата Алматы

С 13 мая началась комплексная реконструкция популярного туристического маршрута на радоновый источник «Алма-Арасан» от парковки. Как сообщила пресс-служба акимата города, в связи с этим вводятся временные ограничения для туристов.

Так, с сегодняшнего дня и до 3 июня источник будет закрыт в будние дни с 09:00 до 18:00, а с 3 июня по 3 июля весь маршрут будет полностью закрыт в будние дни.

«В выходные доступ открыт, за исключением отдельных зон», - уточнили в акимате.

Напомним, что проект благоустройства предусматривает установку новых мостов с безопасными противоскользящими покрытиями, обновление дорожной сети и пешеходных зон, установку лестниц с перилами на наиболее опасных участках, усиление и замену поврежденных элементов. А настил всех участков будет из стальной сетки, что обеспечит безопасность как летом, так и в зимой. Дополнительно проект включает установку новых указателей и информационных стендов, которые помогут туристам ориентироваться на местности, а также познакомят с лечебными свойствами радонового источника.

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